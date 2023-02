Остават броени дни до крайния срок на номинациите за Годишните награди за доброволчество „ГЕРОИТЕ“ на най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org. За шеста година ще бъдат отличени хора и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в България.

До 26 февруари на awards.timeheroes.org всеки може да номинира доброволци, неправителствени организации, компании и журналисти, заедно с техните добри дела и заслуги, реализирани в периода януари – декември 2022 г.

А защо номинациите са важни?

Те правят видимо усилието на хора, чиито имена доскоро рядко срещахме в новинарския поток от кризи.

Доброволчеството все повече се превръща не просто в благотворително даряване на личното време или начин да придобиеш повече умения, а в усилие, което прави опит да компенсира болезнени социални липси, отстоява активни граждански позиции и в крайна сметка настоява за повече внимание към хората и заобикалящата ни действителност. Точно затова призът ГЕРОИТЕ е възможност за поглед към онези хора от обществото ни, които проявяват тази специална грижа. И тъй като това не е състезание, а единствено жест на обществено признание и благодарност, то номинациите не се обявяват предварително и отличените доброволци за 2022 г. ще бъдат известни едва след церемонията през април.

Специално жури ще разгледа всички номинации и ще предложи тазгодишните носители на приза ГЕРОИТЕ. В журито него ще влязат личности с активна гражданска позиция. Тяхната задача ще е да откроят доброволчески истории и техните създатели, които са вдъхновяващи, смели, новаторски, израз на активна общественополезна дейност и позиция, или пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Наталия Иванова - изпълнителен директор на TimeHeroes, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

През март TimeHeroes представят фотографско списание (зийн), който създадоха във връзка с десетгодишнината на организацията. Той включва снимки на фотографа Денислав Стойчев от 27 доброволчески акции, негови записки от изминатите над 5000 км и 8 стихотворения на съвременни български поети (Петя Кокудева, Иван Димитров, Стефан Икога, Румен Иванов, Албена Тодорова, Георги Гаврилов, Емилия Найденова и Валентин Томов).

Изданието ще се разпространява безплатно в София, Бургас и Пловдив и ще има две представяния – на 9 март в пространство HyperSpace Social Tech Hub (София, ул. „20 април” №13), както и на 24 март в ТАМ - пространство за култура и социални събития във Велико Търново (ул. „Велчо Джамджията“ 16).

От 2012 г. досега TimeHeroes.org помага на българите да подкрепят социални и културни инициативи с времето и уменията си. С над 91 000 регистрирани доброволци, обединени около 2598 инициативи на над 1070 неправителствени организации (НПО) и активисти в цялата страна, платформата е основният източник на доброволци и дарения за добри дела.