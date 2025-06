Кукла на конци е новият сингъл на NIKOL, в който музиката среща психологическата игра между двама души, уловени в танц на взаимно привличане, контрол и емоционално опиянение. Това е история за връзка, в която линиите между власт и уязвимост се размиват, а чувствата се превръщат в игра без ясно начало и край.

Парчето разкрива динамиката на онези моменти, когато усещаш, че контролираш ситуацията – само за да осъзнаеш, че си пленник на същата сила, която вярваш, че държиш в ръцете си. Играта на власт се преплита с желание, а привличането – с емоционално предаване. Именно това напрежение прави песента толкова заредена и многопластова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с NIKOL:

Кукла на конци е вдъхновена от реалността на съвременните взаимоотношения – от онези силни връзки, в които партньорите едновременно се съблазняват и предизвикват, като постоянно променят правилата. Тази игра създава магия – в нея няма победители, само двама души, които се наслаждават на напрежението, докато го изживяват.

Песента показва NIKOL като артист с дълбочина – непоколебима в желанието си да говори за сложната динамика на любовта, където страстта и контролираната емоция съществуват на ръба.

Музиката е дело на Искрен Тончев. Текстът е написан от Никол Канева и Искрен Тончев.

Кукла на конци излезе в официалния YouTube канал на NIKOL. Издава се от MUZE Music.