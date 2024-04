Кои са най-често срещаните алергии в момента? Какви са симптомите на пролетните алергии? Има ли методи за лечение на алергиите? Чуйте отговорите от д-р Елена Петкова - началник на Отделението по имунопатология в Клиниката по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска” пред водещата Лили Ангелова.

