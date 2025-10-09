Борис Христов официално пусна новото си авторско парче "Всички любими неща" – песен, която се отличава с енергично афро бийт звучене, искрен текст и въздействащо видео. Изпълнителят е автор на музиката, текста и аранжимента, като за финалния звук отново се доверява на хърватския продуцент Бени Дусент (Марин Госпич). Двамата работят заедно по няколко проекта през последната година, а "Всички любими неща" е сред най-интересните и вълнуващи резултати от тяхното партньорство.

Видеото към песента е заснето под режисурата на Радостин Събев – Шошо, с когото Борис работи за втори път след успешната им колаборация по видеото на песента "Докато те няма", в дует с Бояна Карпатова. Шошо е и сценарист, и оператор на клипа, който внася кинематографска дълбочина към музикалния разказ.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борис Христов от "Гласът на България" по BTV:

Your browser does not support the audio element.

"Всички любими неща" изненадва с ново за Борис звучене – по-бързо и ритмично, с модерни афро бийт елементи, което се различава от предишните му авторски парчета. Въпреки танцувалния ритъм, песента носи силно и лично послание: "Песента не е вдъхновена от конкретен личен момент, но всеки от нас е преживявал любов, която е толкова силна, че е способна да промени всичко – дори и най-любимите навици. Понякога тя е споделена и остава завинаги. Друг път страхът и неизказаните чувства могат да ни я отнемат. Иска ми се хората по-често да си казват, че се обичат, да прощават и да търсят прошка. Защото истинската любов го заслужава – и всички я заслужаваме." – споделя Борис Христов за най-новата си песен.

Макар парчето да е завършено още в края на миналата година, активните летни ангажименти на изпълнителя отлагат премиерата ѝ. Сега, с настъпването на новия сезон, "Всички любими неща" е готова да достигне до публиката с пълна сила – едновременно като музикално преживяване и като лична изповед.