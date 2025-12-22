В началото на декември прозвъня „Коледен звън“, новата празнична песен, която Дамян Попов представя заедно с Миа. Двамата артисти, вече познати с няколко успешни общи проекта, този път споделят нещо много лично, песен, която ги връща към годините на тяхното детство.

Текстът и музиката на „Коледен звън“ са подарък от техните преподаватели – семейство Струнджеви, които са ги изграждали като музиканти още от най-ранните им години. Дамян и Миа са изпълнявали песента като малки, обичали са я искрено и са я носили като скъп спомен през годините. Днес двамата решават да ѝ дадат нов живот, превръщайки една мелодия от детството си в съвременна поп интерпретация, изпълнена с топлина и истинско коледно настроение.

Изпълнителите се сработват с лекота, водени от близостта помежду им и изграденото дългогодишно доверие. Миа е най-близкият човек за Дамян както на сцената, така и извън нея. Новата версия на „Коледен звън“ е създадена с музика и аранжимент на Емил Струнджев и текст на Светлана Струнджева, а звукозаписът и мастеринга са поверени на Ани Пешева от Pro X Studio. Видеото, режисирано от Добромир Николов, пренася песента в топла празнична атмосфера, улавяйки нежността в изпълнението и естествената им близост. Снимките носят своя коледна романтика и пресъздават онова уютно настроение, което двамата изпълнители искат да подарят на публиката.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дамян Попов:

Коледа винаги е имала особено място в сърцето на Дамян. „Рождество Христово за мен е най-прекрасният празник, който може да съществува. То е магия, доброта, светлина“, казва той. Тази година изпълнителят преживява празника по особено емоционален начин. За първи път украсява дома си сам и признава, че го е направил с огромно вълнение, така че всичко около него вече е потънало в коледен дух. Обикновено се прибира в родния край, но този път ще бъде домакин на семейството си и очаква няколко дни, изпълнени със смях, уют и ценни моменти заедно.

В края на годината декемврийските дни естествено водят към равносметка и размисъл, а за Дамян този период е още по-специален, защото съвпада и с неговия рожден ден. Той признава, че тази година не е била лека, но вярва, че именно трудностите учат човек да вижда красивото и да продължава напред. Още в началото на годината си е поставил за цел да бъде по-продуктивен, по-активен и по-смел. След успеха на „Do It All Again“, която звуча в Турция, Гърция и Румъния, той продължава с поредица от нови проекти. „Коледен звън“ е част от тази вълна, а по повод личния му празник на 21 декември Дамян подготвя специална изненада – нова песен, озаглавена „Слушай сърце“. За следващата, 2026 година, певецът си е поставил нови творчески цели и вече работи по три песни, които планира да представи. Това е обещание, което дава както към феновете си, така и към самия себе си.

В духа на Коледа изпълнителят отправя своето послание:

„Пожелавам на хората да бъдат добри към себе си и към тези, които обичат. Нека са здрави и да помнят, че когато вярата им е силна, Всевишният е винаги с тях.“