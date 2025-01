Колко компании в България дават творчески отпуск и какъв е ефектът? Какви права имаме според Кодекса на труда? Чуйте отговорите на тези въпроси от HR-експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града” по bTV Radio.

