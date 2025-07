Фестивалът Pravets Art Nights започва на 18 юли с концерта "Виенска нощ" и завършва на 20 юли с "Холивуд завинаги". Кулминацията на 20-тото издание на събитието е елегантна оперна гала, която ще представи една от най-ярките млади звезди на световната оперна сцена – Моника Конеса. Тя ще бъде съпроводена от мексиканско-италианския тенор Маурисио Трехо. Програмата на 19 юли от 20.30ч край езерото в Правец включва подбрани арии от италианската опера – Верди, Пучини, Маскани, Белини и др., като тематичен акцент ще бъде силата и красотата на женския глас – гласът на примадоната.

Кубинско-американската примадона Моника Конеса завладява световните сцени със силата и изразителността на гласа си, наричан от Хосе Карерас „необикновен, театрален и сигурен“. Само на 26 години, тя прави исторически дебют в Arena di Verona като Аида, превръщайки се в най-младата певица, изпълнявала главна роля в историята на прочутия амфитеатър.

През последните сезони Конеса изпълнява главни роли в престижни театри като Teatro Filarmonico di Verona, където се завръща неколкократно с „Аида“ и „Джокондата“, както и в испанската премиера на „Долорес“ от Томас Бретон. Работи с диригенти от ранга на Рикардо Мути, с когото гастролира в Равена, Джераш и Помпей, а през 2025 г. ѝ предстои дебют в САЩ с ролята на Неда в „Палячи“ в Seattle Opera, както и турне с Пласидо Доминго в Япония.

Тя е носител на първи награди от конкурси като Premio Fausto Ricci (2021) и “Maria Caniglia” в Сулмона.

Маурисио Трехо е световно признат тенор, който е отличен от Wagner Society of New York като изключителен Вагнеров тенор. Критиката го определя като "тенор с висока гама и забележителна сила".

Неговата кариера го е отвежда на престижни сцени в САЩ, Европа, Латинска Америка и Близкия изток, където е пял водещи тенорски роли в опери като „Тоска“, „Селска чест“, „Турандот“, „Палиачи“, „Мадам Бътерфлай“, „Травиата“ и „Риголето“. Маурицио Трехо е известен и с многобройните си награди, включително стипендията на Пласидо Доминго, награда на Панасоник, победа в Международния конкурс Карузо и финал в конкурса „Турандот“ в Арена ди Верона, в ролята на Калаф.

Музикалният му талант и опит го правят идеален партньор на Моника Конеса в този звезден спектакъл, който ще завладее публиката с емоционалната си красота.

Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров

Фестивалът отново ще бъде поверен на Софийската филхармония – националният оркестър на България. Със своята богата история, тя е безспорен лидер в културния живот на страната и чест гост на международни сцени.

На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров – световнопризнат диригент и директор на Филхармонията, с кариера, простираща се от Ню Йорк до Токио. Обичан от публиката и признат за своята експресивност и артистична визия, Найден Тодоров е музикален разказвач, който умее да превръща всеки концерт в емоционално преживяване. Работил е с артисти като Райна Кабаиванска, Соня Йончева, Анна Нетребко, Джошуа Бел, Максим Венгеров, Пласидо Доминго, Готие Капюсон и др., както и с редица съвременни оркестри от цял свят.