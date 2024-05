Полицията предвижда още мерки за осигуряване на безопасността на абитурентските балове. Допълнителни екипи ще следят за реда и безопасността по време на провеждането на тържествата. Може би едно от най-честото нарушения е показването през прозорците или през купето на автомобила по време на движение.

Снимка: Getty Images

Тази година това ще се санкционира с до 50 лв. глоба както за нарушителите, така и за водачите. Ще се извършва допълнителни проверки за шофиране след употреба на алкохол и на наркотични вещества.

Снимка: bTV

Създадена е и специална организация за движение по пътищата в района на училищата, детските градини и ресторантите, където се провеждат балове. Също така униформените ще следят и за стриктното изпълнение на Закона за използването на оръжията и пиротехниката. Така че използването на димки също ще се санкционира.

Снимка: БГНЕС

"Има 591 тежки ПТП с 54 загинали. Това е със 17 души повече, като 6 от загиналите са между 18 и 24-годишна възраст", заяви в ефира на bTV Radio комисар Мария Ботева – зам.началник на Отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция". Призовавам абитуриентите да не управляват след употреба на алкохол и наркотици и да не подценяват системите за сигурност", каза тя. Отговорност носи и водача и пътника, ако не ползва обезопасителни системи – колани и каски", допълни комисар Ботева. „Ще проверяваме и за неправоспособност", уточни тя. „Нека водачите зад МПС с младежи без обезопасителните средства превантивно да спазват по-голяма дистанция! Нека проявим известна толерантност и търпение за 15- 20 дни до края на абитурентските балове!", каза още висшият полицейски служител.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с комисар Мария Ботева – зам.началник на Отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция", разположено в звуковия файл: