"Половин милион лева струва Българския павилион на Венецианското биенале". Това заяви в ефира на bTV Radio комисарят на Българския павилион д-р Надежда Джакова, която е и директор на Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство. Тя уточни, че в цената са включени наема, транспорта и други разходи по инсталирането на проекта.

България ще участва в 60-тото издание на най-престижния международен форум за съвременно изкуство с проекта „Съседите“. Той е директен отговор на призива на главния куратор на Венецианско биенале Адриано Педроза (Бразилия) за разглеждане на темата за 2024 г. “Чужденци навсякъде”. Проектът спечели конкурс, организиран от Министерството на културата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Надежда Джакова, разположено в звуковия файл:

Проектът „Съседите“ се основава на дълго историческо изследване на Лилия Топузова, която архивира спомени на политически репресирани от лагерите в Белене и Ловеч. По-късно към нея се присъединяват визуалният артист и писател Красимира Буцева и мултимедийният артист Джулиан Шехирян, и накрая – кураторът Васил Владимиров.

Мултимедийната и интерактивна инсталация „Съседите“ се занимава с темата за политическото насилие и репресиите, извършени по време на комунистическия режим, и разглежда проблемното им наследство в настоящето. Чрез намерени обекти, видео- и звукова инсталация Красимира Буцева, Джулиан Шехирян и Лилия Топузова разказват историите на онези, които са преживели българските лагери. Проектът, който е резултат от 20-годишна работа и е основан на 40 дълбочинни интервюта с оцелели, съчетава художествено изследване, устни истории, теренни проучвания, етнография и технологии. Следвайки този мултидисциплинарен подход, авторите пресъздават домовете, в които са се състояли интервютата, и така драматургично съживяват тези специфични материални и психологически пространства. Повечето от авторите са родени след 1990 г., а посланието им е, че трябва да имаме памет. Самите интервюирани също не търсят реваншизъм.

Павилионът на България ще бъде в експозиционното пространство зала „Тициан“ (Sala Tiziano) в Културния център Дон Орионе Артиджанели (Centro Culturale Don Orione Artigianelli) близо до Моста на Академията Министерство на културата наема за 5 години изложбеното пространство, превръщайки го като разпознаваемо място за български павилион, в който ще бъде разположен този проект.