Днес той ръководи една от най-големите концертни зали в Истанбул, а довечера, 1 февруари от 19.00ч. в зала „България", ще направи своя дебют на пулта на Софийската филхармония. Мурат Джем Орхан ще дирижира изпълнението на Концерт за цигулка, виолончело и оркестър в ла минор от Брамс и Трета симфония от Чайковски. Солисти на вечерта са Павел Берман, който ще свири на цигулката, принадлежала на Ойстрах, и Мехай Рио – виолончело.Билети за концерта в зала "България" ще откриете на касата на залата и в мрежата на Ивентим.

Мурат Джем Орхан е известен не само като диригент, но и като композитор и аранжор на някои от хитовите турски сериали, част от които са излъчвани в България. Той признава откровено: "Не обичам да пиша музика за сериали. Ще ви обясня защо композирането на такива произведения е равносилно на мъчение. Епизодите в турските сериали са много дълги – около 1 час и половина. Никъде по света няма толкова дълги епизоди в серийните филми. Представете си, ако трябва композирате 120 минути музика всяка седмица! Въпреки това, успях да напиша музиката и аранжиментите на 11 сериала, сред които най-голяма популярност придобиха „Сега и завинаги“ /излъчен по bTV в периода 2017-2018г./, а също и „Дъщеря ми“. Това са музикални произведения, написани за сапунени опери. Ако искате да чуете изкуството, наречено музика, оставете дистанционното и, моля ви, елате в концертната зала!"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Мурат Джем Орхан /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл:

Диригентът и композитор Мурат Джем Орхан, новият генерален артистичен директор на концертната зала CRR (Cemal Reşit Rey) в Истанбул, е един от финалистите на IV Конкурс за диригенти „Светланов" в Париж през 2018. След като завършва оперно пеене в Държавната консерватория „Dokuz Eylül University" в Измир, той продължава с магистратура в Истанбулския университет и в Бруклинския музикален колеж в Ню Йорк. Дипломирал се е в класа по оркестрово дирижиране на маестро Антонио Пироли в Държавната консерватория на Университета „Мимар Синан" в Истанбул.

Посещавал е майсторските класове по дирижиране на Йорма Панула в Полша, Алпарслан Ертунгеалп в Будапеща, Мишел Табачник в Академия „Киджана", Ренгим Гьокмен в Измир и Уилям Хикс, хоров диригент на Метрополитън опера в Ню Йорк.

През 2016 е успешният му дебют в Германия с Хайделбергската „Синфониета", с оркестрово произведение на Фазил Сай на Пролетния фестивал в Хайделберг, с висока оценка от публиката и критиката. Той е дирижирал всички държавни симфонични оркестри и оперни театри в Турция. Сред значимите му диригентски изяви са „Турандот" на Пучини, „Любовен еликсир" на Доницети, „Фиделио" на Бетовен, „Вълшебната флейта", „Така правят всички", „Отвличане от сарая", „Дон Жуан" и „Сватбата на Фигаро" на Моцарт, „Тайният брак" на Чимароза, „Севилският бръснар" на Росини, оперетата „Айше" на М. Сабахаттин и балетния колаж по музика от „Ромео и Жулиета" на П. И. Чайковски.

Международната му кариера включва концерти със Симфоничния оркестър на Албанското радио и телевизия, Словашкия Радиосимфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Пори, Оркестъра на град Гросето, Камерен оркестър „Атлантида", Пазарджишкия симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Лиепая.