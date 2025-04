На 28 април в зала 1 на НДК ще се състои концертът „Четиримата италиански тенори“. Събитието ще разкрие уникалната красота на белканто – изкуството на пеенето, при което гласовете не просто изпълняват музика, а я създават. От сцената на Зала 1 талантливите певци ще предадат дълбоката емоция на арии от Пучини, Верди, Доницети и обичани италиански канцонети.

Проектът „Четиримата италиански тенори“ обединява четири изключителни гласа, които създават хармония и емоция, характерни за най-добрите традиции на италианското вокално изкуство. След внимателна селекция, квартетът дебютира в Рим и през 2019 г. и се превръща в сензация в Италия, осъществява триумфално турне в Съединените щати с 57 концерта в най-престижните концертни зали.

В програмата на концерта ще прозвучат някои от най-обичаните и емблематични произведения от световната опера и музикално наследство. Сред тях са арии от великия италиански композитор Джакомо Пучини, включително "Nessun dorma" от операта "Турандот" и "O mio babbino caro" от "Gianni Schicchi". Ще чуем и знаменитото произведение от Джузепе Верди "La donna è mobile" от "Риголето". Духъх на Италия ще бъде пренесен в Зала 1 на НДК с магията на прекрасните неаполитански канцонети, включително "Torna A Surriento", “Funiculì Funiculà” и "O Sole Mio".

Италианската опера и неаполитанските песни ще звучат в съпровод на оркестъра на Държавна опера Варна, под диригентството на маестро Христо Павлов.

Четиримата тенори са символ на италианската музикална традиция, в която се срещат техниката на белканто и емоционалната дълбочина на големите италиански композитори. Със своето майсторство и харизма те правят всяко произведение уникално преживяване.

Билети за концерта са налични в мрежата на Eventim и на касите на НДК.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Music: