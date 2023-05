Сдружението на испаноговорещите журналисти в България и Катедра “Испанистика” в Софийския университет утре организират конференция на тема “Свободата като концепция в испаноезичната култура и свободата на медиите днес”. Събитието започва в 10 ч. То е под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, и е със съдействието на посолството на Кралство Испания у нас.

Чуйте интервюто по темата с Къдринка Къдринова, която е заместник-председател на Сдружението на испаноговорещите журналисти, пред bTV Radio.