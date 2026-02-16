Столична община и арт организация 0511 търсят млади художници за участие в проекта eARTh, чрез който тази пролет ще бъдат преобразени два подлеза на бул. „Цариградско шосе“ - при спирка „Александър Жендов“ и при алея „Даниел Неф“.

Конкурс за артисти

Проектът eARTh цели да превърне подлезите в тематични пространства, посветени на флората и фауната на различните континенти на Земята. Желаещите да участват трябва да изпратят:

пълноцветна скица на тема „Флора и фауна“ за един от седемте континента – Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Австралия или Антарктида;

2–4 снимки на вече реализирани техни проекти.

Предложения се приемат до 28 февруари на имейл [email protected], като в писмото трябва да бъдат посочени име, телефон и възраст, а в полето Subject – „ПРОЕКТ ЗЕМЯ“.

Одобрените артисти ще получат необходимите материали за работа, а процесът и готовите творби ще бъдат професионално заснети и популяризирани. Реализацията на художествените намеси е планирана за март–април 2026 г.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с автора на концепцията, визуален артист и ръководител от творческия екип 0511 Константин Кръстев:

Промените в двата подлеза преди художествената намеса

Преди старта на артистичната трансформация в двата подлеза бяха извършени и ремонтни дейности: премахнати са неустойчивите окачени тавани тип „хънтър дъглас“, възстановен е автентичният индустриален облик, кабелите на експлоатационните дружества са организирани в метални конструкции, а осветлението е подменено с енергийно ефективни LED системи. Този подход е част от устойчив модел за обновяване, който общината прилага последователно и на други ключови подлези в града в последните 2 години.

„Подлезите години наред бяха символ на занемаряване и безразличие. Днес ги възстановяваме не просто като инфраструктура, а като пространства със смисъл, светлина и културна стойност. Когато съчетаем грижа, устойчиви решения и изкуство, променяме не само средата, но и отношението към града“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Проектът се реализира в партньорство с район “Изгрев” и арт организация 0511 , която има дългогодишен опит в работата с улични артисти и създаването на качествени стрийт арт проекти в градска среда. Съвместната работа между общината, район „Изгрев“ и артистичната общност е част от по-широката визия на Васил Терзиев и екипа му за обновяване на подлезите като споделени пространства за култура, изкуство и градска идентичност.

След последователна политика за почистване, реновиране и обновяване на голяма част от столичните подлези през последните две години, Столична община продължава да работи за превръщането им в светли, сигурни и съдържателни градски пространства.