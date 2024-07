Новият сингъл на Bropunzel “All My Bonez” е записан в студио в Берлин, в което са творили David Bowie, Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave и много други известни музиканти.

„Беше изненада за мен, защото преди 6-7 месеца моите издатели ме изпратиха на един лагер, в който трябваше да пишем музика и аз до последно не знаех за кой ще бъде тази музика. Както повечето меломани знаят, в момента това е редовна практика – музиканти пишат за други музиканти и когато отидохме там, направихме проучване за студиото и всъщност видях, че през края на 70-те и началото на 80-те години тези банди и изпълнители не са излизали от това студио и беше много яко да го почувствам, защото енергията там си се усещаше. Имаше я тази творческа, носталгична, сантиментална енергия, та тогава ми казаха, че песните, които ще се пишат там ще бъдат за бандата ми и аз много се изненадах, беше много приятна изненада от издателите ми.“ Това каза пред bTV Radio вокалистът на Bropunzel Константин Вълков.

Основната мелодична тема е създадена в Плевен.

„Случи се отново случайно, може би отново заради елемента на изненада, защото има един музикант, с който редовно свиря когато съм в Плевен – Мартин Найденов, и той е изключителен музикант. С него когато си свирим, роди се тази мелодия от бавната част на песента, която е по средата, и когато разбрах, че ще записваме за Bropunzel в Hansa Studio, тогава започнах да си ровя в телефоните и да търся аудио записи, демота какво да правим реално тези 2 дни, и от там ми дойде идеята – аз открай време искам да развивам музика със звучене от ранните 2000г., този bubble pop, Backstreet boys, Blue, и т.н. И всъщност доста добре се вписа, момчетата там, музикантите бяха рапъри, правеха хип-хоп и им беше интересно. Чувстваха се малко плахо, но мисля, че им се получи много добре и беше много голям смях и се забавлявахме много.“, каза Константин Вълков.

За посланието в песента, музикантът сподели:

„Винаги ми се е искало когато съм бил леко влюбен в някой, нещо такова да ми мине през ушите, за да ми подсили емоцията, и буквално това е мелодията на чувството, когато започваш да изпитваш силни любовни чувства. Някои хора казват, че това е най-глупавото нещо, което можеш да направиш през лятото, но в същото време тази глуповатост е доста приятна, неангажиращо е, свързано е с надежда и позитивизъм и просто смятам, че всеки може да кореспондира с това чувство. И е нещо, което аз обичам да изпитвам и го манифестирам за себе си и за хората, които го слушат, защото е прекрасно чувство.“

Цялото интервю с Константин Вълков можете да чуете на звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: