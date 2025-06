„Песента се роди много спонтанно, защото беше в онези моменти на забавляване в студиото, където реално погледнато не правите нищо съществено, но тъй като енергията, която се е насъбрала е добра, креативна, талантливи хора около теб и се получават интересни мелодии. Тъй като доста динамична се очерта, и просто решихме да я довършим такава, каквато е и цялата й тема дойде изведнъж, изневиделица, не беше планирано и реално погледнато, „Can’t Undo“ е песен, която възпява изкушенията и това, че трябва да им се отдаваме, обаче навреме.“ Това разказа в ефира на bTV Radio вокалистът на групата Bropunzel Константин Вълков за новата песен на групата „Can’t Undo“.

Целия разговор за посланията в песента, за видеото и какво предстои в следващите месеци – чуйте на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: