Конференцията „Аржентина и България на Антарктида. Приятелство и синергия, стъпка отвъд границите на сътрудничеството'', организирана от Посолството на Аржентина в България със съдействието на Българския антарктически институт се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На събитието присъстваха посланикът на Република Аржентина в България Алехандро Сотнер Мейер, контраадмирал о.з. Марсело Тарапов, президент на Антарктическата академия в Аржентина, проф. Ренета Божанкова, зам. ректор по въпросите на международното сътрудничество на Софийския университет, проф. д-р Нешо Чипев, Капитан II ранг Николай Данаилов, както и представители на посолството на Аржентина в България, участници в българските експедиции в Антарктида, университетски преподаватели и студенти. В края на събитието бе открита фотографската изложба „Аржентина и България на Антарктида. Две истории и едно приятелство”.

Контраадмирал о.з. Марсело Тарапов е президент на Антарктическата академия в Аржентина. Баща му също е бил моряк. Фамилното име е украинско, тъй като дядото на контраадмирала се преселва в южноамериканската страна през 1927г. Военният експерт пристига в България за трети път в рамките на три години. От 1998г. той гостува на полярната ни база благодарение на програмата на Българския антарктически институт, като предава опит и знания на борда на българския кораб, а също и във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“. За първи път студентите се обучават в международен курс в областта на полярната навигация, като се включват младежи от България, Румъния и Турция. Те ще бъдат подготвени за третата експедиция с Научно-изследователския кораб „Св св. Кирил и Методий“, който ще отпътува на 7 ноември към Антарктида.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с контраадмирал о.з. Марсело Тарапов, разположено в звуковия файл: