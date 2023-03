„Никой не е измислил технология, устройство или метод, чрез който хората просто да се пренесат в концертната зала. Смятам, че ако веднъж присъстваш на живо представяне на музиката, това е от решаващо значение за самия теб. По никакъв начин едно живо изпълнение не може да се сравни със запис или излъчване по електронен път". Това заяви корейската цигуларка Бомсори Ким в ефира на bTV Radio.

Тази вечер, 30 март, от 19.00ч. в зала „България" тя ще дебютира пред българската публика в съпровод на Софийската филхармония. Талантливата инструменталистка ще бъде солист на Концерта за цигулка от Карл Нилсен. Във втората част на вечерта ще прозвучи Реквием от Габриел Форе с участието на Елена Механджийска и Атанас Младенов, както и на Националния филхармоничен хор. На диригентския пулт ще се качи настоящият министър на културата, маестро Найден Тодоров.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

„Бомсори е типично корейско име. Бом означава „пролет“, а „сори“ означава „звук“. Ето защо името ми може да се преведе като „звук на пролетта“. Дядо ми избира това име. Тъй като съм родена през зимата, той ми го дал, защото се е надявал да нося винаги полъха на надеждата, свежата енергия на пролетта и на нещо хубаво", разказва талантливата корейка. „Цигулката, на която свиря в момента, е „Гуарнери дел Джезу“ от 1725г. Предишният ми инструмент е изработен през 1775г.

Чуйте повече от интервюто на колегата ни Георги Митов с Бомсори Ким, преведено от Ангелина Александрова от Софийската филхармония и озвучено от Надежда Василева от bTV Radio:



Бомсори Ким е определяна като един от най-динамичните и вълнуващи цигулари днес. Тя впечатли света, след като буквално помете конкуренцията и спечели награди на няколко от водещите световни конкурси, сред които ARD, „Чайковски", „Кралица Елизабет", „Ян Сибелиус" и др.

Младата корейска инструменталистка покорява най-големите музикални сцени и работи с диригенти като Марин Алсоп, Василий Петренко, Джанкарло Гереро и с водещи оркестри като Нюйоркската филхармония, Белгийският национален оркестър, Националният филхармоничен оркестър на Варшава и др. Свирила е в залите на Берлинската филхармония, Рудолфинум в Прага, Карнеги хол и Линкълн център в Ню Йорк и т.н.