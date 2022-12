Кореспондентът на БТВ във Великобритания Васил Христов стана първият българин, член на Управителния комитет на Асоциацията на чуждестранните журналисти, която е основана в Лондон през 1888 г.

„FPA е наистина престижна организация и догодина предстои честване на 135 години от създаването й. Тя е много интересна, защото обединява в себе си журналисти от цял свят, които работят по теми, свързани с Великобритания и британската общност, и всъщност станах член на Борда на асоциацията след една регулярна процедура за промяна на състава на Управителния съвет. Това се случва като пълноправни членове на асоциацията номинират свои колеги, които са преценили, че са достойни за това. И аз бях номиниран от двама мои колеги, което беше голяма чест и изненада, признавам си. Това е кореспондентът на италианската телевизия RAI в Лондон и от кореспондента на турския вестник Хюриет. Те ме номинираха, след което има процедура, едноседмичен период, в който всички членове могат онлайн да гласуват и на Общото събрание бяха обявени резултатите и колегите ми оказаха доверието и честта да бъда един от 12-те членове на този комитет“, разказа Васил Христов.

