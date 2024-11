На 18 ноември bTV Новините отбелязаха 24 години от първия си телевизионен ефир. Новинарската редакция продължава да бъде основен източник на доверие и информация за аудиторията, допринасяйки за гражданската ангажираност на обществото.

Зад дълголетието и успехите на bTV Новините стоят многобройните професионалисти - продуценти и водещи на новини, актуални предавания, спорт и времето, репортери, оператори, монтажисти, графици, кореспонденти, международни и уеб редактори, технически сътрудници. Благодарение на тяхната работа и отдаденост през годините, bTV успява да запази лидерската си позиция в медийната индустрия.

„Поздравявам всички колеги, които с всеотдайност и страст продължават вече над 24 години да създават един изключителен журналистически продукт. Постиженията на bTV са резултат от колективната работа на всички служители в новинарската редакция, които поддържат високите стандарти и вдъхновяват по-младите поколения да следват техния пример“, казва Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group и изпълняващ длъжността директор на „Новини, актуални предавания и спорт“.

В своя традиционен годишен вътрешен конкурс, bTV Новините отличиха журналистите с най-значими постижения.

Снимка: bTV

Титлата „Кореспондент на годината“ отиде при Дани Атанасова, която предава всички новини и теми от областните центрове Ямбол и Сливен. Дани получава за пети път наградата, с което е и сред най-отличаваните от своите колеги журналисти на bTV.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дани Атанасова, разположено в звуковия файл: