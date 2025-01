Space Camp Türkiye, световно признат образователен център, създаден по модела на NASA, вече 24 години вдъхновява млади умове от над 60 държави. Тази година конкурсът за участие в програмата за 2025 година вече е открит, предоставяйки уникална възможност на ученици от България да се впуснат в света на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM).

Какво предлага Space Camp Türkiye?

Програмата на лагера включва симулации на космически мисии, които въвеждат участниците в реалистична STEM среда. Според Диляна Георгиева, ръководител на програмата за България от Центъра за творческо обучение, учениците се потапят в изключително вдъхновяваща атмосфера, където не само учат, но и изследват, създават и се вдъхновяват. „Това е невероятна възможност в рамките на една седмица учениците да се потопят в света на технологиите и космическите науки и да задълбочат знанията и уменията си в реална STEM среда“, каза тя пред bTV радио.

Теми за конкурса през 2025 година

Тази година темите за конкурса са едни от най-предизвикателните досега:

Апарат за изследване на вулканите на Йо: Проектирай апарат, способен да изследва суровите условия на този вулканичен спътник на Юпитер. Градина на Марс: Създай първата градина за червената планета Първата космическа олимпиада на хората: Спортът и мирът извън планетата Земя

Учениците на възраст между 11 и 15 години могат да кандидатстват с писмени или видео творби на български или английски език. За първи път се предоставя възможност за визуализиране на идеите чрез модели. Благодарение на подкрепата на партньорски общини и спонсори, Центърът за творческо обучение ежегодно осигурява пълни и частични стипендии за най-добрите участници. Всяка година българските ученици се представят отлично, завръщайки се с индивидуални и отборни отличия. „Всеки ученик, който преминава през програмата, успява да види космоса, технологиите и науката по-близо и по-достъпно, което го вдъхновява да се развива в тази посока“, каза Диляна Георгиева пред bTV радио.

Как да кандидатствате?

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 2 март 2025 г. Повече информация за програмата, темите и условията за участие можете да намерите на сайта spacecamp.cct.bg.

„Space Camp Türkiye е уникална възможност за младите таланти да разширят знанията си, да развият уменията си и да открият вдъхновение за бъдещето си“, сподели Георгиева.

Целия разговор за Space Camp Türkiye, чуйте на звуковия файл интервюто с Диляна Георгиева пред водещата Лили Ангелова.