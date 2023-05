Към доброто чувство в живота ни предразполага новата книга на Раймондо „Крадец на самота“. „Историите са не само човеколюбиви и хуманистични, но и тъжни от време на време.“ – отбелязва авторът в интервю по bTV Radio. Книгата е издадена от „Книгомания“ и се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Министерството на културата.

Към книгата Кирил Златков създава 18 илюстрации и една корица, които са картини, завършени сами по себе си, както ги определя Раймондо. Художникът посочва: „Те не са паднали от небето. В ежедневието и в нещата, които го осмислят, трябва да полагаме специални усилия.“ Те ни изграждат и правят по-големи. „Това са и нещата, които ни правят хора с определен характер.“ – добавя Кирил Златков, намерил приятели в лицето на Раймондо и продуцента Петя Радивчева.

Силите на всеки стават обща сила. Първата история в книгата изненадва с идеята, че светът, в който всичко е прекрасно, не е съвършен, защото не прави хората щастливи. Прекрасният свят е пълен с предизвикателствата, в които израстваме, реагираме на случващото се през призмата на добротата. Тя е всичко, което имаме като основа да постъпваме морално и да правим света по-добро място. Той няма да е идеален, но ще е всеки ден поне малко по-добър заради нашите действия€

„Крадец на самота“ ни напомня, че разглеждаме нещо случило ни се в неговата самостоятелност, но не виждаме цялостно какво ни дава, не се замисляме как то ни формира, не се вглеждаме защо поражда такива чувства. Така се лишаваме от мечти и от убеденост в нашата сила. Едно конкретно нещо е много по-голямо препятствие пред нас, отколкото една голяма идея. Към това вдигане на погледа нагоре ни призовава „Крадец на самота“, като показва, че всичко има съвършен замисъл. Всяка обикновена случка е необикновена и идва с много важно послание за нас и от всяка можем да извадим нещо важно за своя път и за нас самите.

„Заглавието „Крадец на самота“ крие противоречие. Крадецът ни лишава, но думата в комбинация със „самота“ ни носи нещо красиво. Крадецът е желан и търсен, той ни отнема нещо, което всички сме изживявали и от което нямаме нужда.“ – обобщава продуцентът Петя Радивчева. За Раймондо книгата е много дълбоко споделяне. На нас ни казва, освен другото, че всичко, което ни се случва, ни носи знамение.

Интервю на Светослав Николов в предаването „За града“ по bTV Radio с Раймондо, Кирил Златков и Петя Радивчева: