На 13 септември на сцената на Античния театър в Пловдив Човекът глас - Красимир Аврамов представя своя концерт-спектакъл „Български свят", който ще премине под патронажа на зам. министър председателя и министър на външните работа г-жа Мария Габриел.

На сцената ще се качат 120 артисти, сред коити симфоничният оркестър на БНР, балетът на държавния музикален театър, квартет Славей, трио Тринити, световната цигуларка Карън Бригс, ТАЙКО барабани - Такуя, българският рапър 100 КИЛА. Диригент: Димитър Косев. Режисьори: Ники Сотиров и Кирил Кирилов - Кико.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с певеца и продуцент Красимир Аврамов, актьорът и режисьор Ники Сотиров и композиторът, оркестратор и аранжор Добромир Кисьов, разположено в звуковия файл: