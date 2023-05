"Нямаме сигнали за наводнени къщи и паднали клони". Това заяви в ефира на bTV Radio директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров вследствие на падналите дъждове през уикенда. Той припомни, че в столичния ж.к. “Люлин 6“ бе проведено пълномащабно полево учение „Сила 23“ за проиграване на План за действие при земетресение в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Над 500 души се включиха в акцията. В учението участваха екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на Софийската пожарна, на СДВР, структури на Министерство на отбраната и Военномедицинска академия, на Българския червен кръст, Планинските спасители, доброволните формирования на София и Пловдив и всички направления на Столична община, заедно с екипите на аварийната дирекция.

По време на демонстрацията беше разигран сценарий, при който София е разтърсена от земетресение със сила над 6 по Рихтер. Спасители от различни звена направиха организация, за да бъдат спасени възможно най-много хора.

Целта на учението беше да се даде увереност и да се тренира бърза реакция на всички служби при действия в реална ситуация. В демонстрацията бяха използвани както алпийски екипи, така и следови кучета.