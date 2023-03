Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община са получили 14 сигнала заради бурния вятър на територията на София. "9 от тях са обработени, работим по останалите 5", заяви в ефира на bTV Radio Красимир Димитров - директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община. По думите му, сигналите са за паднали клони и дървета, една ламарина и мазилка, но няма сериозни материални щети. Градският транспорт се движи по разписание.

Димитров припомни, че изпълнителите на строителни обекти трябва да укрепят оградите и скелетата, а търговците - да проверят рекламно-информационните си елементи, за да не наранят случайно преминаващи пешеходци. "Там, където има опасни жици или дървета, да ги избягват или да са на безопасно разстояние от тях", призова Димитров. Той призова гражданите да обезопасят незакрепени предмети по тераси или прозорци.

Директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" поясни, че само при поискване от столичния кмет Йорданка Фандъкова могат да бъдат изпратени аварийни екипи в страната.

"Вятърът се успокоява, така че не мисля, че ще има нови сигнали", счита той.

