„За съжаление процентът е много голям, искам да ви кажа, че не говорим за десетки хиляди, а за стотици хиляди купени шофорски книжки.“ Това каза в интервю за bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

От 1 август трябваше от днес да бъде въведено приложение, което да избира маршрута на кандидат-шофьорите по време на практическия изпит на случаен принцип, но беше отложено за 4 септември.

„Ако трябва да бъда откровен, това приложение трябваше да бъде въведено преди 2 години и половина. При всички случаи това приложение, това навигационно устройство, което ще генерира маршрут произволно избран и ще задава посоката коректно и обективно, то ще подобри качеството на подготовката, респективно и нивото на изпита за получаване на свидетелство за управление на МПС. Съпротивата е огромна. В годините беше създадено едно ООД между инструктори и изпитващи, надявам се вашите слушатели да доловят иронията, в годините там се развъртяха много пари – от купуване на изпити, помагане на изпити, всячески държавата помагаше сивият сектор в бранша да се увеличава и нивото на подготовка да намалява. Колкото е по-ниско нивото на подготовка, толкова повече желаещи ще има да си изкарат изпита. Когато се каза, че това приложение ще се въвежда, нямате представа какъв ужас настъпи в това ООД. В момента никой не може да помогне на изпита по теория, това нещо трябваше да се случи и в управлението. Тогава щяхме да затворим изпита и да стане непробиваем, и щеше да се издържа само от изключително добре подготвени кандидати.“, посочи Красимир Георгиев.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.