„Испанците са щастливи с това, което имат и правят. Във всяка нация има хора, които мечтаят, и други, които остават по течението“, сподели пред bTV Radio консултантът по кариерно и личностно развитие Красимира Ангелова, която живее и работи в Испания.

„Когато човек има всичко и чрез труда и заплатата, които получава, са покрити базовите му потребности и може да си позволи почивка и пътешествия“, допълва Ангелова.

Според нея, „парите не дават щастие. Те не те правят успешен. С пари можеш да купиш определени неща. Вътрешното удовлетворение идва от дейностите, които правим“.

Красимира Ангелова съветва всеки ден да сме благодарни и да медитираме. „Нека хората да отделят време за четене на книга за няколко минути и да имате яснота какво искат в живота!“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с консултанта по кариерно и личностно развитие Красимира Ангелова:

"Всичко е възможно, когато си позволим да мечтаем, действаме и желаем с цялото си сърце.

Промяната започва отвътре-навън. Затова е важно вътрешно да направите промяната в себе си за да проявите новите неща, които искате да постигнете в живота си. И да започнете да действате и превърнете вашите мечти и желания в цели, които след това да ги осъществиш в реален живот. Това е практическа книга – ръководство, което ще ви покаже другата страна на живота и на собственият ви потенциал", смята Красимира Ангелова.





Всичко започва от желанието за промяна и осъзнаването, че всичко е възможно стига да повярваш на себе си и на божествената искра, скрита вътре в нас. Тази книга "Пътят към мечтите" ще ви покаже, че единствено важно е да вярвате в себе си! Всичко е постижимо с малко подкрепа и споделен опит. Поемем ли по пътя на мечтите, ни очаква един напълно нов свят – светът на нашите най-съкровени желания и неограничени възможности.