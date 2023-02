Три премиерни за България творби ще представи Националният филхармоничен хор на 24 февруари от 19.00ч. в зала „България“. Под палката на Кръстин Настев и със специалното участие на квартет „София“ и солистите Елена Механджийска(сопран), Деян Великов (контрабас), Стоян Караиванов (Бандонеон) и Светлин Христов (орган) ще звучат вдъхновяващите „Меса-танго Буенос Айрес“ от Мартин Палмери, „Тъмната нощ на душата“ от Ула Йейло и „Thuremin” от Маартен Спруит.

Танго-месата „Буенос Айрес“ е може би най-известната и най-успешната творба на аржентинския композитор Мартин Палмери. Месата е изпълнявана в над 16 страни по света, често със самия него като солист на пианото. През 2013 година, тя звучи и на концерта в чест на Папа Франциск в Рим , където Палмери се изявява заедно с хора на Кьолнската катедрала и оркестър Roma Sinfonietta. „Меса-танго Буенос Айрес“ представлява дръзка комбинация от сакрална музика и танго, която ни потапя в свят на интензивни емоции, страст и синкопирани ритми. Вдъхновен от музиката на Астор Пиацола, Палмери композира творбата през 1996 година като шестчастна католическа меса за солисти, хор, бандонеон и оркестър в стила „Танго нуево“.

Ула Йейло е норвежки композитор и пианист, възпитаник на Джулиард, който развива своята кариера предимно в САЩ. Наред с класическите интереси, Йейло се интересува много и от кино и в своите произведения често черпи вдъхновение от филми и кинематографична музика. Ула Йейло пише „Тъмната нощ на душата“ за смесен хор с участието на пиано и струнен квартет. Творбата е върху английския превод на поемата на Сан Хуан де ла Крус. За нея Йейло казва: „Тъмната нощ на душата“ бе създадена върху три строфи от вълшебната поема на Сан Хуан де ла Крус. Едно от нещата, които исках да постигна в това произведение, беше да направя хора и пианото равностойни, сякаш участващи в диалог.

Колекционерът на атмосфери Маартен Спруит винаги търси представяне на духа на времето. Той е сред основните филмови композитори в Холандия и е известен като един от водещите продуценти и разработчици на виртуалния оркестър.

Създава „Thurémin“ за хор, струнни и орган през 2016 година . Творбата е изпълнена премиерно през месец юли в Рига, Латвия, от Хора на Латвийското радио. Две години по-късно е и американската й премиера – в Ню Йорк, , на концерта на хор Musica Viva NY - „Sunrise in the City“.

Кръстин Настев е диригент на Варненската опера и ръководител на ежегодния майсторски клас за хорови диригенти в Пловдив. Изучава дирижиране в Музикалните академии в Пловдив, София, Барселона, Базел (Швейцария) и Лятната академия в Сиена. В ранния етап на обучението си взима уроци по дирижиране при диригента Георги Димитров, а по-късно посещава диригентските курсове на Алан Хейзълдайн, Марк Шанахан, Бруно Апреа, Джанлуиджи Джелмети, Донато Рендзети, Луц Кьолер, Фрийдер Берниус, Рафаел Иммоос, Георг Грюн, Васил Казанджиев и вокалните майсторските класове на Райна Кабаиванска, Монсерат Кабайе, Дарина Такова, Раул Хименес, Калуди Калудов и Рамон Варгас. Отличен е със специална награда на конкурса за хорови диригенти, организиран от Международната хорова федерация Europa Cantat през 2013 в Санкт Петербург, а през 2007 достига до финалния тур на конкурса за хорови диригенти „Мариеле Вентре“ в Болоня, Италия. През 2000 печели Трета награда на Академичния Бахов конкурс за пианисти, организиран от Музикалната академия в Пловдив. Участва в жури на международните хорови фестивали в Санкт Петербург (2014), Хонг Конг (2015) и Паралия, Гърция (2022). Дебютира на сцената на Софийската опера със „Селска чест“ от Маскани, дирижира Софийската филхармония и Националния филхармоничен хор и реализира студийни записи със Симфоничния оркестър на БНР. Като гост-диригент дирижира Пловдивската опера, Плевенската филхармония, Шуменския симфоничен оркестър, оркестрите на Анталия, Бурса и Ескишехир (Турция), хора на Анкарското радио, Нидерландския симфоничен оркестър в Еншеде, Младежкия оркестър на Малага (Испания), Симфониета Берлин (Германия). Като хоров диригент работи в Пловдивската опера, в операта в Анталия, в Teatre del Cercle в Барселона и с регионалния симфоничен хор на Мадрид. През 2018 получава покана за асистент в подготовката на операта „Летящият холандец“ за оперния фестивал в Зелцах, Швейцария. Между 2011-2018 дирижира различни хорове в Испания, Германия и Швейцария и ръководи хоровете на Консерваторията в Анталия и Музикалното училище в Барселона. В началото на 2022 води майсторски клас за хорови диригенти, по покана на хоровата федерация във Валенсия, Испания.