Кръстина Кокорска записа първа песен на немски език. „Ich Werd Dich Lieben“ е емоционална немска поп песен за безусловната любов – любов, която остава, дори когато времето, разстоянието и самият живот се опитват да разделят две сърца. С модерен поп звук и нежно вокално изпълнение, песента улавя чувството за вкопчване, вяра и любов отвъд границите.

Певицата и до неотдавна вокален педагог на "Гласът на България" по BTV подготвя нов албум. Заглавието е “Love Lifted”. Въпреки че от една година живее в Берлин, тя осъществява записите в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кръстина Кокорска-Криста:

Кръстина Кокорска, по-позната с артистичния си псевдоним Криста, е българска поп, ар енд би и джаз певица и актриса. С богатия си музикален опит и множество награди, Криста безспорно е един от най-обещаващите млади изпълнители на българската музикална сцена.

Израства в музикално семейство в Плевен (с майка – фолклорна певица в Северняшкия ансамбъл и преподавател по пеене, леля – преподавател по флейта и сестра – също музикант и певица) и е естествено Криста да поеме по пътя на музиката.

Започва с изучаване на цигулка, после учи Народно пеене в Музикалното училище в Плевен и през 2008 завършва с отличие специалност Поп и Джаз пеене в Националната музикална академия в София.

След завършването си е избрана от поп певицата Мария Илиева да бъде първият артист, който тя продуцира чрез лейбъла си “Стерео Стая”. Още с първия сингъл “Това, което искаш” (продуциран от международен екип) Криста заявява сериозното си присъствие на българската поп сцена като получава високата оценка на авторитетни български музиканти и музикални критици и журналисти. Песента е хит и стига до върха на повечето класации в българския радио и телевизионен ефир; освен това и присъства шест седмици в престижната класация “World Chart Express” на MTV.

Новият, дванадесети сезон на любимото музикално шоу на bTV – „Гласът на България“ – набира скорост. Голямата сцена очаква своите нови и запомнящи се гласове, а първата крачка към нея започва сега - с предварителните кастинги на живо, които екипът на предаването организира в София, Пловдив и Варна.

Всеки, който вярва в гласа си и е готов да се впусне в най-незабравимото и емоционално музикално приключение, може да се яви на някоя от следните дати:

28 февруари – София, B1 City Hotel

1 март – Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

7 март – Варна, хотел Campus 90

14 и 15 март – София, B1 City Hotel

Началото на кастингите е в 10:00 ч.

В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.

Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.

Новият сезон на „Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.