Българка беше избрана за учител на годината в училището, в което преподава в Съединените щати. Кремена Клейтън вече 10 години учи деца в Атланта на родния им език и история.

„Определено го приемам с много вълнение и голяма благодарност, понеже това не е само признание за моя труд, но и за доверието, което съм изградила с децата и с техните родители, които са истински партньори в този процес. Честно казано, първоначалната ми реакция беше изненада, тъй като работя с много интелигентни и способни колеги, които заслужават това признание, но естествено е зареждащо и много мотивиращо да усетиш, че трудът ти и сърцето, което влагаш в работата е забелязано и оценено.“, разказа Кремена Клейтън пред bTV Radio за полученото признание.

Най-искрената реакция е била на децата, на които преподава, разказа Кремена.

„Това беше моментът, когато наистина оцених признанието – почнаха да ме прегръщат, да скачат, в този момент моята директорка направи снимка, която ще бъде от най-скъпите ми снимки в колекцията. Този момент е споделен, те са част от този успех и наистина много ме трогна, по същия начин беше и реакцията на родителите, които ме поздравиха, някои донесоха и цветя в училище. Аз го оценявам, защото за тях този успех е знак, че децата им се обучават в среда с високи стандарти и грижа“, сподели учителката.

„Ако си учител, аз съм убедена, че и в България е така, определено не си за заплатата, много други ценности те вдъхновяват. При мен това са децата, тяхната искреност, въпросите им, малките победи, на които съм свидетел всеки ден, това е, което те зарежда“, казва още Кремена за вдъхновението в учителската професия.

„Един добър учител трябва да притежава не само интелект, но и сърце, способност да вдъхновява, а и умение да работиш с родителите, да си партньор, с децата се отнасям като с мои. Един съвет от моята майка, която също беше учителка - тя казва: Крем, не забравяй, че зад всяко дете стои родител, който го обича, и е поверил детето си.“, разказа Кремена Клейтън.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

*Снимката е предоставена от Кремена Клейтън