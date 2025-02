“Мисля за теб” е новият сингъл на талантливата Крисия Тодорова. Това е третата песен от предстоящия дебютен албум, която младата певица пуска.

Крисия поднесе своята емоционална изненада - “Мисля за теб“. След „Нежност“ и „Феромони“, това е третият сингъл от предстоящия албум на изпълнителката, който вече се очаква от феновете.

"Никога няма да напусна "Детска планета". Това заяви пред bTV Radio Крисия, която представи България преди 11 години на Детската Евровизия заедно с пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Крисия Тодорова, разположено в звуковия файл:

Поп-рок парчето засяга темата за личните недостатъци и за примирението, за връзката между самите нас и егоцентрираната ни страна, както и за обгрижването на самоличността.