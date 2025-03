„Посланието е доста лично, защото текстът разказва една история за токсична любовна връзка, обаче аз вложих и втория смисъл, който можем да наблюдаваме в клипа на парчето и смисълът е битката между аз и аз, аз и себе си. Много е важно да намираш баланса и да си спокоен и това е послание за малкия Крис, на 15 години, преди да почне голямата ми кариера от Евровизия 2017-та година. Преди това бях на много формати и със сигурност не бях готов, то няма как да си, даже и да не си на 15, пак си е трудно и голям ангажимент, но без всички тези травми нямаше да бъда себе си. Така че съм благодарен и искам да покажа с тази песен, че всичко е имало смисъл и България наистина има страхотна поп музика, колегите ми са страхотни ме вдъхновяват всеки ден да творя и да ставам по-добра версия на себе си и като музикант, и като човек.“, разказа Кристиан Костов пред bTV Radio за посланието в песента „Аз съм ти“.

„Чувствам се благодарен, защото благодарността е нещо прекрасно, това е любов, трябва да се събуждаш с любов и да бъдеш благодарен на най-малките неща. Това, че кариерата ми се развива добре е супер, обаче сега имам удоволствието да бъда щастлив в ежедневието също, да се събуждам, да си пия кафето, да гледам изгрева, да наблюдавам залеза и да се наслаждавам на най-малките неща. И тази ера на благодарността ме кара да се чувствам по-спокоен от всякога, обаче в същото време се наслаждавам на всяка малка стъпка в живота ми и малките неща имат огромно значение. Така че пожелавам на всички слушатели на bTV Radio да се наслаждават на най-малките неща, защото те правят огромна разлика. И в момента, в който знаят, че са благодарни, те ще усетят спокойствието, което е благодат. Това е новата ера може ми.“, казва певецът, който наскоро стана на 25 години, за новата ера в живота си.

Цялото интервю с Кристиан Костов можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: