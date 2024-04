Кристиян Грънчаров (Kris Gran) от сезон 4 на "Гласът на България" по bTV, пусна видеото към заглавния сингъл от дебютния си албум „Две сърца“. „Избрах тази песен да даде заглавие на дебютния ми албум, защото тя обединява емоциите на всички парчета в него. Това не е песен само за любов, тя е и песен за приятелството за цял живот“, споделя Kris Gran, който е автор и на музиката, и на текста. „Две сърца“ е една от първите песни, които Kris Gran пише, след като решава да събере авторски албум. От тогава парчето събира най-силните реакции на колеги и фенове, които не спират да го мотивират да направи видео към сингъла.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кристиян Грънчаров (Kris Gran), разположено в звуковия файл:

И клипът е вече факт. Режисьор е Хрис Бадаров, а зад камерата е Иван Бъчваров. Сюжетът проследява живота на две деца, неразделни приятели, но разделени от разстояния и географско положение. Срещата им след много години запълва за един миг празнотата, създадена от липсата на сродната душа.

Снимка: Иваничка Кючукова

В главните роли на децата са малките, талантливи танцьори Ирен Бедри и Любомир Димитров от клуб по спортни танци Infinity Team с треньор Стефан Иванов. А в ролите на порасналите деца са самият Kris Gran и Ина Мархолева, които са двойка в живота и колеги във вокален ансамбъл „Фортисимо“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд "Култура".

Kris Gran е роден в Бургас. Той завършва Английската гимназия „Гео Милев“, а впоследствие се дипломира в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с бакалавърска степен по поп и джаз пеене и магистратура по педагогика на обучението по музика. С музика се занимава от 6-годишен. Пише песни в различни стилове, но ги обобщава като поп. Негови идоли са Ед Шийрън и Джъстин Тимбърлейк. Вокалист във ВА „Фортисимо“ и участник, полуфиналист, в Сезон 4 на Гласът на България.

Дебютният албум на Kris Gran съчетава поп музика с жанрове като рок, R’n’B, хип-хоп, хаус и др. Деветте песни в него са концептуално обединени от символа „любов“ под неговите различни форми. Всяка от песните има за акцент различен нюанс на любовта и носи собствен положителен поглед над въпросите, които възникват покрай него. Засегнатите форми на любовта в албума са: приятелство, загриженост, споделеност, романтика, любов към себе си. Община Бургас застава зад талантливите млади хора на Бургас. Дебютният албум „Две сърца“ е съфинансиран по Фонд „Култура“ на Община Бургас.