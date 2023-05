„Очакваме институциите да чуят гласа на бизнеса по темите за образованието и непрекъснатото преминаване от криза в криза". Това заяви в ефира на bTV Radio Кристиян Михайлов – член на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) във връзка с предстоящата Sales Club Conference „От предприемачи за предприемачи“.

Събитието ще се проведе на 12 май в зала "Витоша" в Интер Експо Център в София. „Това е конференция за малки и средни фирми, като огромият плюс е изключителна практическа информация, възможност за контакт с нови лектори и установяване на нови партньорства", поясни Михайлов.

Sales Club Conference 2023 е форум за нови познанства и потенциални бизнес партньорства, реални истории за развитие на бизнеси, стратегии за управление на хора, тактики за по-добри продажби и нови методи и технологии, които може да се използват в света на бизнеса или на работното ви място.

По думите на Кристиян Михайлов, изкуствения интелект, автоматизирането на производствените процеси, наемането на квалифицирани кадри са част от темите, които ще бъдат разгледани по време на конференцията, като лекторите ще споделят и своя богат практически опит. Според специалистът, предизвикателствата в бизнеса днес са свързани с „опазването на данните в производствата, които стават все по-отворени. Има нужда данните между отделните производства да бъдат споделяни по-бързо, за да може да се предоставят по-бързи и качествени услуги".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Кристиян Михайлов – член на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, разположено в звуковия файл:

