Навръх Празника на влюбените певицата Кристина Дончева от "Гласът на България" по bTV изненада своите почитатели с нова песен. Парчето носи заглавието "Обичам те" и бе представено предпремиерно по bTV Radio. "За първи път пея в стил блус", разкри младата музикална надежда и инфлуенсър, въпреки че има много музикални кумири в този стил. Какви са посланията в парчето, чуйте от интервюто на Георги Митов с Кристина Дончева, разположено в звуковия файл:

Талантливата бургазлийка призна, че винаги ще помни участието си в обичания вокален формат по bTV. Причината- получи на сцената предложение за брак. Днес Кристина Дончева е щастливо омъжена и заедно с любимия си отглеждат своя наследник.

Междувременно, записванията за кастингите на "Гласът на България" продължават на сайта glasat.btv.bg.