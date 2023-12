Младата певица Кристина Дончева от "Гласът на България" разкри подробности за дебютната си песен "Душа" в ефира на bTV Radio. Певицата получи предложение за брак по време на вокалния тв.формат по bTV преди 3 години, а днес е щастлива майка.

23-годишната бургазлийка е завършила Национално музикално училище „Любомир Пипков" - София с квалификация поп и джаз пеене. Има бакалавърска диплома - музикален изпълнител от Нов български университет.

Страстта към музиката помага на Кристина да стане популярна и в социалните мрежи. Тя е инфлуенсър и има милиони гледания на нейните изпълнения в YouTube, както и голям брой последователи в социалните мрежи.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Кристина Дончева, разположено в звуковия файл: