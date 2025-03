„Триумф“ предстои да излезе в кината на 21 март 2025 г. Филмът е последният режисьорски проект на Кристина Грозева и Петър Вълчанов – творчески тандем със серия награди от международни фестивали. В главните роли са номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова и Маргита Гошева. Останалият актьорски състав е представен от Юлиан Вергов, Юлиан Костов, Станислав Ганчев и Иван Савов. Силно участие, въпреки епизодичната си роля, прави и Иван Бърнев.

„Триумф“ е черна комедия, вдъхновена от една от големите загадки на миналия век – дупката в село Царичина. След падането на комунизма в началото на 90-те години, секретна работна група от високопоставени офицери от българската армия, ръководена от ясновидка, започва да копае дупка в търсене на мистериозен артефакт. Историята завладява зрителя чрез комичното, драматичното и най-вече абсурдното, разказано през гледната точка на героинята на Мария Бакалова – Слава - чудата девойка, която се оказва случайно на мястото на събитията и ненадейно е въвлечена в топ секретната военна операция.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с режисьорския тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Според класацията на Rolling Stone за филмовия фестивал в Торонто през 2024 г., „Триумф“ е сред Топ 10 на най-добрите филми, които трябва да гледате. Актрисите Мария Бакалова и Маргита Гошева печелят обща награда за най-добра женска роля, а „Триумф“ е удостоен с отличията за най-добър филм, най-добър сценарий и наградата на публиката на фестивала „Златна роза“ през изминалата година.

Сред ключовите фигури в екипа е и номинираният за „Оскар“ монтажист Йоргос Мавропсаридис, познат с работата си по „Фаворитката“, „Клети създания“ и повечето ленти, режисирани от Йоргос Лантимос.