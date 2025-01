„Със Сокотра историята е любопитна, защото това е единственото място в живота ми, на което в момента, в който ми се яви желание да го видя, след месец-два успях да стъпя на острова. По време на затварянето от ковид имах възможността да прочета за много различни дестинации и тогава ми попаднаха пътеписи за Сокотра с невероятни снимки на природа, която наистина изглеждаше като извънземна. Порових се още малко в интернет и открих още по-любопитна информация, че в миналото пътешествениците, които са се връщали от островите в Индийския океан, са разказвали невероятни истории за летящи змии, за дървета, които дават драконова кръв, за чудовища, самият Марко Поло е разказвал, че там живеят магьосници и джинове, които имали такава мощ, че можели да скрият острова от неприятелите, които се приближавали. На острова се разказвало, че живее и птицата Рух от историите на Синбад Мореплавателя, и че има гнездо на феникс.“ Това разказа пред bTV Radio Кристина Паскалева за решението си да пътува до остров Сокотра.

„Сокотра е територия на Йемен и който е гледал филма „Лов на сьомга в пустинята“, не изпитва особено желание или поне аз, да отида в Йемен, но Сокотра е едно отдалечено място и точно отдалечеността му от архипелага е създала този уникален климат, който е причина за биоразнообразието и за интересния пейзаж. До там се стига със самолет, който лети от Абу Даби за 2 часа. Самолетът е веднъж седмично, и има един известен трик. Когато аз се включих в първата група, която заминаваше за Сокотра, една седмица преди заминаването, авиокомпанията изпратила мейл на агенцията - имате групова резервация за тези дати, вече нямате. Преместили са съответно с една седмица, така че има известен проблем, че самолетът, който е веднъж седмично, може да реши едната седмица да не лети. С този самолет на острова пристигат стотина души и няколко местни, които след това се срещат по всички локации, защото локациите не са безбройно количество, поздравяват се, вече се познават, и след седмица обикновено се срещат на летището, за да отлетят обратно.“, каза още тя.

„Драконовите дървета се срещат не само на Сокотра, но и на Тенерифе, където аз все още не съм била. Драконовото дърво има сок, който е червен на цвят и напомня кръв, има легенди, които разказват как то се е появило. Една от легендите е, че някакъв слон се е сбил с дракон, мисля, че и двете нещастни животни умряха в тази битка, но от капките на дракона, където са пръснати, са пораснали въпросните дървета. Те представляват нещо като чадър, това ги спасява в този много сух климат, защото короната им представлява един плътен чадър от дихотомни клони, които се разделят. Всяка клонка се разделя на две, после на две, и осигурява освен малко изпарение на ценната влага, и семенцата, които порастват под чадъра, да успеят да се развият. В момента обаче се оказа, че драконовите дървета са застрашени, 89000 са, броили са ги, защото малките растения представляват нещо като остри зелени тревички, и козите, които населяват целия остров, привнесени, успяват да изядат всяка зелена тревичка и единствените млади дървета, които в момента растат на Сокотра са отглеждани от хора в места като оранжерии и резервати.“, обясни Кристина Паскалева.

Цялото интервю за невероятната природа на Сокотра и приключенията на острова можете да чуете на звуковия файл.

Снимките са предоставени от Кристина Паскалева.