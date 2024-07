Истина ли е, че в кралство Бутан в Хималаите живеят едни от най-щастливите хора по света и какво означава индексът на щастието? За своето пътешествие до Бутан разказа в ефира на bTV Radio Кристина Паскалева.

“Моите лични впечатления показаха, че всички хора, които срещнах в Бутан – от гида, който ни посрещна на летището и шофьорът, който ни разходи из страната, до дечицата, които бяха много и бяха ентусиазирани, усмихнати и спокойни, и удовлетворени по един много естествен начин. Последното проучване, направено през 2023-та година е показало, че 96% е щастието, като целта на правителството и на краля е този процент да достигне до 100. Преди време през 1972 година четвъртият крал на страната, който е баща на сегашния пети крал, е участвал в конференция на правителствени лидери в Индия, на която се е дискутирал въпросът за Брутния вътрешен продукт. На въпроса на журналисти какво е положението в Кралство Бутан, той е отговорил, че при него по-важен въпрос не е Брутният вътрешен продукт, а индексът на националното щастие. След това този индекс е бил въведен като национална политика и комисия ежегодно се опитва да подобри живота на гражданите по всички възможни начини.”, обясни Кристина Паскалева.

Индексът на щастието се базира на 4 стълба:

„Единият от тях е добро управление и добро правителство. Четвъртият крал решил, че страната само ще спечели от децентрализация и предложил вече да не е едноличен лидер, а да се въведе и функцията на министър-председателя. Народът между другото решил, че това не е добра идея, защото много харесвал своя крал, под чието управление страната тънела в мир и благоденствие. Той обаче им обяснил, че демокрацията и децентрализацията е добро решение за бъдещ период, защото ако сегашният ви управител, диктатор и владетел е много добър, то неговият син би могъл да е не чак толкова подходящ. Така че това е уникален ход в историята, в който демокрацията е постигната без никакви кръвопролития и протести, а просто е наложена от краля свише.

Вторият стълб е опазването на културата и традициите. Кралят решил, че е изключително важно не само страната да се модернизира и да излезе от старите времена, но да се запазят традицията, дрехите, архитектурата, там няма нито един мастодонт, нито един стъклен небостъргач, всичко е някак запазено естествено и изключително автентично.

Третият стълб, изключително важен, е опазването на природата, а в чл.5 на Конституцията е записано, че по всяко време и винаги страната трябва да бъде 60% гори. В момента е 72. Дори са се отказали от много добрия бизнес за продажба на дървен материал за Индия, защото това води до обезлесяване на страната.

И последният стълб от щастливия индекс, това е справедливо и устойчиво развитие. Там почти няма богати хора, няма и бедни хора. Населението се състои от една средна класа с много малко богаташи, и почти никакви бедни. Бедните отиват при краля и той им дава помощ, дом, препитание и се грижи за тяхното благоденствие. И съответно много важна политика е всички хора в кралството да получават полза от развитието – достъпно безплатно образование, безплатно здравеопазване, така че за народа се полагат изключителни грижи и той очевидно отговаря на това.“, разказа още Кристина Паскалева.

