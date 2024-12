KristinSax грабва уникалния си саксофон и преобръща музикалния свят с новия си сингъл „Магия“. Специално посветена на всички, които търсят любовта и вярват в нейната сила, „Магия“ е вдъхновена от лично преживяване на една от малкото дами-саксофонисти в България. Самата тя е автор на музиката и текста към песента, а аранжимента поверява в ръцете на композитора Артур Надосян.

„Аз преживях точно такава изпепеляваща, страстна, напълно завладяваща сърцето и дните ми любов. Много бих искала всеки да намери човек, с който да забрави заобикалящия го свят и да изживее магията на тази движеща сила в живота-любовта. Аз я открих.“- разказва Кристина Димитрова-KristinSax, визирайки своята половинка. Малка тайна е, че заради съпруга си, изпълнителката се завръща в България, след кариера в чужбина, за да създаде своето лично вълшебство и да го претвори в песен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с KristinSax, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Видеото към „Магия“ перфектно визуализира историята на песента. Под брилянтната режисура на Тето Атанасов, кадрите разказват за началото на магична любов в класически вариант. Всичко започва от мимолетен поглед под звуците на саксофона, а присъствието на червената роза като най- чувствения символ, засилва емоцията.

„Понякога мечтая да се върне романтизма в отношенията. Нека мъжът да е кавалер, а дамата-истинска жена, която се оставя да бъде спечелена и оценена. Нека запазим красивото в любовните отношения.“- споделя изпълнителката. За да направи това внушение, във видеото я подкрепят майсторите на красотата-гримьорът Кирил Гуцов и коафьорът Ани Иванова. Стилният тандем, освен, че е „отговорен“ за блестящия вид на Кристина, се включва и като персонаж във видео историята, където основна роля има и неповторимия инструмент на KristinSax.

Акцент във видеото е саксофонът на KristinSax, създаден специално за нея и уникален за България. Цели два месеца е работено по поръчковия инструмент, за да бъде инкрустиран с 8500 кристала „Swarovski“. Певицата избира да го „представи“ на публиката именно в новото си видео, за да може срещата с него да бъде запомняща се за феновете ѝ.

KristinSax има дългогодишен музикален опит зад гърба си. Флейтист по професия, но саксофонист и певец по душа, изпълнителката избира да представя България по света с най-атрактивния и сексапилен инструмент. Първоначално свири в оркестри във Франция и Испания, а след това прославя страната ни в Арабския свят. Връща се в България обаче, за да търси любовта. В лицето на съпруга си тя открива опора и съмишленик по своя музикален път. Първият сингъл на изпълнителката „Летен дъжд“ е подарък именно за него, а посланието отново е за вярата в окриляващата любов.

"МАГИЯ" е тук, за да ви пренесе в свят на емоции, романтика и градски шик! Съчетавайки нежна мелодия, закачлив флирт и носталгия по отминали чувства, тази песен обещава да се превърне в истински хит. Създадена с вдъхновение и внимание към всеки детайл, "МАГИЯ" е не просто песен, а истинско изкуство, което разказва история, докато ви завладява с неповторим звук и визия. Екипът зад "МАГИЯ": Текст и музика: KristinSax

Аранжимент, микс и мастеринг: Артур Надосян

Студио: NMH Recording Studio

Саксофон: KristinSax

Клавишни: Бил Василев и Артур Надосян

Режисура: Тето Атанасов

Видео продукция: Медия Фрейм

Градският дух оживява в Gravity Bar - София!Видеото е заснето в един от най-елитните столични барове – Gravity Bar. Неговата стилна атмосфера и неповторим чар вдъхват живот на тази красива музикална история.

"МАГИЯ" е нещо повече от песен – тя е усещане, спомен и вдъхновение! Не пропускайте възможността да станете част от това музикално приключение.