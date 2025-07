“Фънки Парче” е най-новият сингъл на KristinSax – песен с характер, в който саксофонът води ритъма. Парчето е заредено с енергия, фънкарски груув и електронен бийт, който създава идеален саундтрак за морски барове, дневни партита и нощни клубни сетове.

KristinSax стои зад авторския саунд и изпълнение – с неподражаем стил, който смесва хаус, фънк и клубна музика с жив саксофон. Нейното сценично присъствие се усеща и в студийните ѝ записи – директно, експресивно, модерно.

С “Фънки Парче” KristinSax продължава естествения си път след предишни проекти като “Магия”, но този път с още по-смело и танцувално звучене. Парчето е достъпно в основните стрийминг платформи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с KristinSax:

KristinSax е български лайв саксофонист със сериозен международен опит – участия в Дубай, Бахрейн, Турция, Испания и Франция, включително в луксозни локации, клубни събития и частни партита.

Нейният стил е фокусиран върху съвременното клубно звучене – deep house, nu disco, chill & lounge – но винаги с живо саксофонно присъствие, което прави всеки сет различен.