"Мислехме да откажем мача заради температурата и настинката, но трябваше да рискувам. Просто дух. Нямаше как да разочароваме хората, които са дошли от различни краища на Америка, за да ни подкрепят". Това заяви Кубрат Пулев в ефира на bTV Radio след 4 часовата боксова галавечер, която се проведе в култовата зала "Хангар" в Коста Меса, Калифорния, САЩ. "Не беше лесен мач, не беше и опасен противникът, но имаше опасни моменти в битката", подчерта Кобрата пред специалния пратеник на bTV в Калифорния Димитър Тасев. Около 100 българи, живеещи в различни краища на Америка, подкрепяха боксьора в разпродадената зала с викове „Кубрат“.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Кубрат Пулев се наложи над поляка Анджей Вавржик, а Тервел Пулев се наложи със съдийско решение над американеца Дионардо Майнър.

Допинг тестът, който се извършва традиционно след мача, бе проведен от Калифорнийската допинг комисия преди боксовата среща. Това обаче не разконцентрира Кубрат Пулев.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„След година и половина, трябваше да разтъпчеме ринга. Трябваше да го бия още по-убедително. Не се задоволявам с това, което съм направил. Можеше доста по-добре. Бях с температура преди мача и днес сутринта. Имахме дискусия дали да не откажем. Не съм толкова обигран“, заяви по-рано сутринта Кубрат Пулев веднага след като слезе от ринга.

Очаква се през пролетта на следващата година Братята Пулеви да организират следващия си боксов мач.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Димитър Тасев и Кубрат Пулев, разположено в звуковия файл: