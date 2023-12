Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с колумбийския виолончелист Сантяго Канон-Валенсия, озвучено от Павел Сотиров и разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 14 декември 2023г. от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония посреща за първи път новата виолончелова звезда Сантяго Канон-Валенсия, който под палката на големия румънски маестро Кристиан Мандеал ще представи Концерт за виолончело и оркестър №1 от Камий Сен-Санс.

Програмата на вечерта включва още Увертюрата "Танхойзер" от Вагнер и Симфония №1 от Джордже Енеску.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България и в Ивентим.

Нашумелият в последните години колумбийски виолончелист Сантяго Канон-Валенсия е плодовит солист и композитор, описван като „технически безупречен... напълно под кожата на идиомите на композиторите" (The Strad).

Изпълнител от следващо поколение на BBC за 2022 г., Сантяго е роден в Богота през 1995 г. и прави своя оркестъров дебют като солист, когато е на шест години с Orquesta Filarmónica de Bogotá, разцъфтявайки в завършен музикант и обявен за "един от най-обещаващите млади челисти" (Forbes Колумбия).

Сред многото му отличия са втора награда и „Фаворит на публиката" на XVI Международен конкурс „Чайковски" през 2019 г.; носител на наградата на Фондация Старкер за 2018 г.; Носител на трета награда на Международния конкурс „Кралица Елизабет" за 2017 г.; Носител на първа награда на Международния конкурс за виолончело Карлос Прието, Международния музикален конкурс в Пекин, Международния музикален конкурс Гисборн и Международния конкурс за млади артисти Ленъкс; и носител на голяма награда от състезанията Сфинкс, Казалс, Йохансен, Касадо и Адам.

Сантяго свири с водещи оркестри сред които оркестъра на Франкфуртското радио с Кристоф Ешенбах, Брюкселската филхармония със Стефан Деньов, SWR Symphonieorchester с Андрис Пога, Филхармоничния оркестър на Санкт Петербург с Николай Алексеев, Камерен оркестър Орфей, Антверпенски симфоничен оркестър с Мухай Танг, Мариинския оркестър с Валери Гергиев и Камерен оркестър „Московски солисти" с Юрий Башмет, както и всички големи оркестри в родната му Колумбия.

Като звукозаписен артист, Канон-Валенсия обича да се потапя както в известни, така и в неизвестни произведения, като има особен интерес към поръчването на нови произведения, аранжирането на парчета и писането на собствена музика. Последният му запис Ascenso, издаден през ноември 2022 г. включва произведения, аранжирани и написани от самия него, както и произведения, поръчани и написани за него от съвременни колумбийски композитори. По-ранните записи включват дебютното издание на Santiago Solo, за което The Strad го признаха за „технически безупречен" и „изцяло под кожата на идиомите на композиторите"; албум с пианиста Андреа Лукезини, посветен на Шуберт и Бетовен за лейбъла Egea; и албум с руски сонати за виолончело и популярни парчета от репертоара за виолончело с пианистката Катрин Остин за лейбъла Atoll.

Основните музикални наставници на Канон-Валенсия са били Хенрик Зажицки в Колумбия, Джеймс Тенант в Нова Зеландия, Андрес Диас в Съединените щати и Волфганг Емануел Шмид от академията Кронберг в Германия. Той е спонсориран от стипендията Mayra & Edmundo Esquenazi чрез фондация Salvi от 2011 г.