Михаела Филева посвети текста на новата си песен на голямата си страст и вдъхновение - музиката. "La Música" е част от новия албум на Михаела „96", който тя създава с екип от международни автори на творческия лагер миналата година. Певицата пише текста в съавторство с Виктория Терзийска (Мастило), музиката е на Florian Rus, Maria Alexandra Florea и Costel Dominteanu.

Във видеото на "La Música" виждаме Михаела на различни локации, в различна светлина, но винаги очарователна, усмихната и магнетична, вдъхновена от музиката, която достига до сърцата ни като „мъничка стрела", разпалва огъня в нас, вдъхновява и дава смисъл. Режисьор на клипа е Виктор Антонов, с оператор Калоян Игнатов, хореограф Радостина Точева и страхотните тацьори от RiO Crew.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Филева, разположено в звуковия файл:

През последните месеци Михаела не спира да радва феновете си с нови проекти, а пред себе си поставя нови и нови предизвикателства. Само до преди няколко седмица дуетът ѝ с Дара Екимова „Всичко е било за добро" огляваваше класацията за най-ротирани български песни, през април участва в създаването и изпълнението на едноименната песен към българската комедия „Опасни шматки", а през идните седмици ще се посвети на репеции за ролята на Жулиета в мюзикъла на Старозагорска опера „Ромео и Жулиета".

На 25 юли, в разгара на лятото, Михаела Филева и топ музикантите Краси Тодоров, Васил Крумов, Александър Обретенов и Васил Вутев ще се качат на сцената на Кино Кабана за един вдъхновяващ концерт на открито в сърцето на София. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.