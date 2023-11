“България е част от античния свят, имаме вековна история и чудесна природа. Всички тези фактори обуславят и добрата база да правим културен туризъм. И аз реших да обърна очи към хората, които го правят” Това каза в ефира на bTV Radio мултимедийният репортер Ладислав Цветков. “А това е всеки един човек, който прави туризъм и при него идват чужденци. На практика всеки един от тези хора, дали ще е инструктор - водолаз, дали ще има къща за гости, дали ще е направил едно чудесно магазинче в София, в което да продава някакви много красиви места, където ходят чужденци. Аз от години съм впечатлен от тези млади хора от Free Sofia Tour, които неуморно посрещат туристи. Това са едни посланици на българския туризъм - те разказват за историята, показват местата, те правят културен туризъм. Също така го прави и този, който има къща за гости. Всеки един от тези хора допринася за развитието на културния туризъм”, допълни той.

