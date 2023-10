В осмия епизод на поредицата „Да откриеш България“ – съвместна рубрика между bTV и Министерството на туризма, Ладилслав Цветков ни отвежда в Източните Родопи – място, в което той е влюбен. „То е магическо, натоварено с много история, но и със забележителна природа. Райско кътче!“ – възкликва Ладислав Цветков в студиото на bTV Radio. Неговия филм ще видим този уикенд в предаването „Тази събота“ по bTV.

Източните Родопи съхраняват невероятно природно богатство и исторически съкровища, но са и място на вълшебства. Те пазят тайнства, които ти разкриват, ако се слееш с мястото и се разтвориш в него. Тогава усещаш духа му. „Източните Родопи ти напомнят, че има и един по-голям свят, от които сме част и към който трябва да вдигнеш очи. Чувстваш мястото с душата си.“ – споделя усещането си Ладислав Цветков.

Във филма ще видим меките склонове на Източните Родопи, лешоядите, килим от диви орхидеи, а над тях – скални светилища, язовир Студен кладенец... „Времето сякаш е спряло, а ти се наслаждаваш и с всичките си сетива се потапяш в хармонична среда.“ – дава ни още причини да посетим Източните Родопи Ладислав Цветков.

Интервю на Светослав Николов: