Акваторията на Созопол, освен много история има и едно забележително природно наследство, формирано преди милиони години. Наши учени от различни специалности приключиха първия си сезон по проучването и документирането на “Вкаменената гора”. Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков разказва за този феномен в рубриката си „Мисия 360“, а днес разкри детайли от снимането на епизода в ефира на bTV Radio.

„Мястото е познато на хората, които са водолази и обичат да се гмуркат. Това е в района на акваторията на Созопол, където има един изключителен обект. Той за жалост не може да бъде видян отгоре, а трябва да се потопиш на дълбочина средно около 18 метра, където се намира една наистина природна забележителност, която е рядкост за света и това е така наречената „Вкаменена гора“. Такива вкаменени гори има на няколко места в света, най-голямата е в Мексиканския залив, тя обаче е доста по-млада, на около 25 хиляди години. Преди 40 години са правени изследвания от наши учени, за да установят геологията на мястото и конкретно са изследвали пласта, който е под самата каменна гора и са стигнали до извода, че тя е на милиони години“, разказа Ладислав Цветков пред bTV Radio.

„Нашите учени, които изследват това място и са абсолютно наясно колко е ценно то не само за България, а и за света, са обезпокоени, че трябва да се направи нещо, за да може това място да се опази.Обикновено пътят е това място да бъде обявено за защитена територия, което Министерството на околната среда и водите лесно може да направи, дори и с подкрепата на Министерството на туризма. Подобен обект е изключително интересен и от туристическа гледна точка.“, каза още Ладислав.

Новия епизод от „Мисия 360“ можете да видите утре в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.