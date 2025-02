Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков разказа в ефира на bTV Radio за алтернативни зимни спортове, които ще покаже утре в репортаж за предаването „Тази събота“.

„Бях на няколко места, основно в Банско, където подготвих един материал, свързан не толкова с традиционното каране на ски по писти, което практикуват повечето хора. Моят фокус беше насочен към този стремеж на хората да карат ски извън пистите, въобще да практикуват едни различни зимни спортове. Всички знаят free ride-а и хората, които карат сноуборд или ски по необработени терени, но примерно аз в случая в рубриката, която има между Министерството на туризма и bTV утре ще покажа и един вид други занимания. Всички ние знаем карането на кайт в море, обаче аз показвам един много симпатичен господин, който е много запален по карането на така наречения snow kite. Той ми каза, че дори на ски е по-лесно да усвоиш техниката с крилото, отколкото на водата. Акцентирам и върху много красиво занимание – наши парапланеристи излитат от пистата и изминават десетки километри в съответната планина, кацат където си искат, за мен тази форма на спорт и летене дава изключителна свобода“, разказа Ладислав Цветков.

„Тази зима е голям късмет за всички, които обичат зимните спортове, защото наблюдавам пред годините, че се появява проблем със снега. Аз дори се надявам и месец март да има достатъчно сняг, когато съм планирал да отида да карам ски, макар че е март, в действителност условията са перфектни. Просто природата когато реши да ни направи подарък, ни го прави красиво и с пълни шепи.“, посочи още той.

Цялото интервю в ефира на bTV Radio можете да чуете тук: