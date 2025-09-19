Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков е подготвил новия си филм „Мисия Черно море – Климатичните промени“. Той ще бъде излъчен в поредицата bTV репортерите тази събота, 20 септември, след централната емисия на bTV Новините.

Дългогодишна мисия

Цветков работи по темата за Черно море вече повече от десетилетие. „Неслучайно наричам тези филми мисия – имаме прекрасни природни дадености, но знаем твърде малко за тях и често вярваме на митове, вместо на науката“, каза той пред bTV Radio. Новият епизод се базира на референтни данни от учени, които проследяват климатичните промени в региона от 1985 г. до днес.

Ефектът на топлите вълни

Според учените, най-рисковият фактор за Черно море е повишаването на температурата. Ако преди 1990 г. през лятото водата рядко е надвишавала 24 градуса, днес топлите вълни продължават повече от месец и повишават температурата до 30 градуса. „На 30–40 метра дълбочина бяха измерени 27 градуса – нещо нетипично, тъй като обикновено там водата е по-хладна. Това е сериозна заплаха за биоразнообразието“, обяснява Цветков.

Микропластмаси и текстил

Друг акцент във филма е замърсяването с микропластмаси, голяма част от които идват от синтетичните дрехи. „Това е бич за моретата – пластмасите попадат във водата, в рибите и после в хранителната ни верига. А веднъж попаднали в морето, почти не могат да бъдат премахнати“, добави мултимедийният репортер.

Европейски проект и прогнози

Филмът проследява и голям европейски проект, който изследва Черно море като лаборатория за климатични процеси и разработва прогнозни модели за следващите 50–100 години. „Важно е да ограничим натиска върху морето, за да му позволим да се възстановява,“ подчертава Цветков.

Лично послание

„Ние имаме една България и едно Черно море. Трябва да ги опазим чисти за бъдещите поколения,“ подчертава той и подкрепя кампанията „Да изчистим България заедно“, като смята, че личната отговорност е ключът към колективното добруване.

