Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков, който е автор на поредицата „Да откриеш България“ е подготвил обзор за пътуванията до интересни места, който ще могат да видят зрителите в предаването „Тази неделя“. Кои са местата, които ще видят зрителите и хората, които са го впечатлили – чуйте цялото интервюто в предаването „За града“ на следващия звуков файл.

