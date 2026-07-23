„Няколко са основните спортове, които се възползват от силата на вятъра и морето – това е ветроходството, това е уиндсърфа, това е особено популярното занимание в морска среда в наши дни – кайта, много хора започнаха да се занимават с това. За съжаление у нас има една политика по отношение на отдаването на концесия на плажовете, това не е само в България, това се вижда и в други морски държави в региона, и в Хърватия, и къде ли не, но според мен имаме един проблем и той е свързан с това, че мястото в зоните за спорт е твърде ограничено. Тоест, ако една много красива и хубава плажна ивица в 95% е заета от шезлонги и чадъри, то мястото за спорт е едва 5%. Което силно ограничава тази възможност.“ Това разказа в предаването „За града“ мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков за условията за спорт по Черноморието.

„Ако ние искаме наистина да се създадат благоприятни условия, да се мотивират хората, да се подтикнат хората да използват морската среда за спорт – няма значение дали това ще бъде ветроходство, кайтсърф или плуване, това никога не бива да се забравя, тъй като можем да кажем, че плуването е изключително здравословно. Отделна е темата до каква степен в България, тъй като в последно време много се говори за национален приоритет, какво е национален приоритет и политика в интерес на цялата държава, аз бих казал, че национален приоритет от моя гледна точка е да се създадат такива условия в България, че всички хора да имат своята плувна култура. И веднага давам пример, че в страна като Чехия до 6 клас плуването е задължително. И не само в Чехия. Защо е това – защото плуването е животоспасяващ спорт, освен, че е полезен. Що се касае до ветроходството, уиндсърфа, обикновено у нас се казва, че трябва да се търси някаква подкрепа. Истината е, че тези хора, които се занимават с ветроходство, сърф, тази идея и този модел на мислене, че се нуждаят от специална държавна подкрепа, този модел ми се струва малко неадекватен. Ролята на държавата е да създаде регламента, базата и възможността да бъдат практикувани тези спортове, а що се касае за ветроходството – то е особено популярно, ние сме морска държава, имаме мореплаватели, които са постигнали особени постижения, тази година имахме ветроходец, който направи околосветско плаване, има и хора, които се занимават с това нещо. Има и мит, че ветроходството е недостъпно като спорт и занимание, това не е вярно. Тоест не е необходимо да си купиш яхта, за да можеш да практикуваш този спорт, има и други начини. Трябва да се създадат необходимите условия, да има базата. Ще дам пример с уиндсърфинга. Хората, които дават живота си, за да може да се практикува уиндсърф и да имат своята база, или кайт, трябва да имат своето място на плажната ивица. За съжаление често те са поставени в условията да преговарят с концесионерите, за да намерят своето място и естествено са натоварени с определено финансово изискване от страна на концесионера. Според мен трябва сериозно да се помисли в тази посока. Аз нямам нищо против, нека концесионерът да разполага с определена част, но тук идва и регламентът, и условията – да се въведе правилото, че трябва да има процент от плажната ивица, който да бъде предоставен за спорт и за тези хора, и на всичкото отгоре според мен те до голяма степен да не зависят от това, което концесионерът ще им поиска, за да могат да практикуват този спорт.“, посочи още Ладислав Цветков.

Целия разговор с Ладислав Цветков за морските спортове, за материала за уиндсърфа, който подготвя, за обучението по плуване като национален приоритет, и какво трябва да имат предвид хората, които се занимават с туризъм у нас, можете да чуете на следващия звуков файл.

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*Снимките са на Ладислав Цветков